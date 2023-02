Nepi, chiusa la sede della scuola media “Stradella” per la presenza dei topi

Chiusa per tre giorni, da domani, a Nepi la scuola elementare di via Roma per la presenza di topi. L'annuncio è arrivato dal sindaco Franco Vita.

«L’ulteriore intervento non ha consentito la cattura dei roditori - ha detto il sindaco - per questo oggi l’edificio resterà aperto, mentre mercoledì, giovedì e venerdì prossimo resterà chiuso per eseguire interventi più incisivi di derattizzazione, fino a domenica».

Verranno anche effettuati interventi di sistemazione di quella parte dell’immobile dove potrebbero essere entrati i topi». E' stata messa un ordinanza. Sono interessati circa duecento alunni, tra le elementari e media.