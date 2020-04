A Nepi e Caprarola segnalazioni su persone che dicono di consegnare mascherine, le denunce: «Sono ladri»

Ultimo aggiornamento: 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Nepi e Caprarola (Viterbo) è scattato l'allarme per alcune persone che si presentano a casa dei cittadini spacciandosi per addetti alla consegna di mascherine e per compiere dei furtiA mettere in guardia i cittadini dei due paesi sono stati i rispettivi sindaci. «Mi riferiscono - ha detto Franco Vita da Nepi - che girano per il nostro comune persone chi si spacciano per incaricati dell’amministrazione per la distribuzione delle mascherine. Avvisate in questo caso le forze dell'ordine , perché le mascherine, quando saranno distribuite, sarete informati e le uniche persone autorizzate a farlo sono i volontari della locale Croce Rossa».Da qui il consiglio a non aprire la porta a chi si presenta spacciandosi per rappresentante del Comune». Sulla stessa linea Eugenio Stelliferi, primo cittadino di Caprarola: «Ci informano - ha detto - che delle persone, fingendo di essere delegate dal Comune, con la scusa di consegnare mascherine si introducono nelle abitazioni e tentano furti. Non c'è nessun delegato, quindi occhio che gli anziani possono essere quelli più colpiti».