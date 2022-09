Nepi, arrestato un cubano per spaccio di droga dai Carabinieri

Spaccio di droga a Nepi, un arresto.

Nel corso della notte, durante predisposti servizi di controllo del territorio, finalizzati principalmente al contrasto e allo spaccio di sostanze stupefacenti, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Civita Castellana, in Nepi, ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ventottenne di origini cubane, residente a Roma.

In particolare, l’uomo, già gravato da precedenti specifici, durante un ordinario controllo ha assunto un atteggiamento sospetto, tale da indurre i militari a sottoporlo a perquisizione. Al termine delle attività, è stata rinvenuta sostanza stupefacente presumibilmente del tipo cocaina, del peso dieci grammi, suddivisi in due involucri e hashish, per un peso di circa quaranta grammi, suddivisi in 8 involucri.

Pertanto, si è proceduto all’arresto spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, mettendo il fermato, risultato essere percettore anche deli reddito di cittadinanza,a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.