Natale, domani concerto nella basilica maggiore a Castel Sant'Elia

Concerto di Natale domano pomeriggio nella basilica di Castel Sant'Elia.

Il maestro Daniele Pozzovio si esibirà al pianoforte dall'interno della basilica maggiore dove suonerà brani di Domenico Scarlatti, Ennio Moricone, Keith Jarret e dello stesso pianista, autore di numerosi brani.Si tratta della terza edizione di Sol Invictus, idea patrocinata dal Comune di Castel Sant'Elia che ha sempre riscosso apprezzamenti. Il programma inizierà alle 8 con la messa e proseguirà con altri appuntamenti religiosi e culturali fino alle 15.

Da quell'ora inizierà il concerto di Pozzovio, musicista che predilige il genere classico e il jazz, ma non tralascia di collaborare con artisti del genere pop come Noemi.«Sono onorato di essere stato invitato a questo appuntamento così prestigioso ha detto l'artista e ringrazio l'amministrazione comunale e l'assessore Cecilia Paolucci per avermi scelto. Il programma durerà oltre un'ora e sono previste anche delle improvvisazioni sulle musiche di Domenico Scarlatti». Tutto sarà trasmesso in streaming dal Comune di Castel Sant'Elia sulla pagina Facebook e di Sol Invictus.

