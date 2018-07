Christmas village, letterina di Caffeina a Babbo Arena: «E' un evento da organizzare con il Comune»

Non siamo ancora a Ferragosto, ma sarebbe bene pensare ora al prossimo Natale perché il tempo stringe. Questo il senso della sollecitazione inviata in queste ore al sindaco Giovanni Arena dalla Fondazione Caffeina cultura, che cura l'organizzazione del Christmas Village ospitato nel quartiere medievale del capoluogo della Tuscia.



Caro sindaco ti scrivo. Il presidente della Fondazione, Andrea Baffo, ricorda che già dallo scorso gennaio era stata richiesta al Comune «l’autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico di vie e piazze per consentire lo svolgimento della terza edizione del Caffeina Christmas Village, che vorremmo realizzare a Viterbo dal 23 novembre 2018 al 6 gennaio 2019». A distanza di mesi, anche se di fatto il neosindaco è operativo da circa di due settimane, la fondazione torna alla carica per capire, o meglio sondare, le intenzioni dell'amministrazione sull'evento del prossimo Natale.



«Viste le esperienze passate e quanto accaduto nelle precedenti due edizioni, quest'anno è indispensabile che si concretizzi una formale co-organizzazione dello stesso villaggio natalizio con il Comune», spiega Baffo. Il perché della sollecitazione sembra chiaro: Il Christmas village «coinvolge troppe materie a cui un privato organizzatore non può, né deve, dare risposta. Materie come organizzazione della viabilità, mobilità dei cittadini (navette per il centro storico), luminarie lungo le pubbliche vie, piano della sicurezza, piano sanitario, il Capodanno in piazza, comunicazione ecc».



Si tratta di temi che coinvolgono molti aspetti della vita del capoluogo e che, nel Natale 2017, l'amministrazione Michelini non curò affatto. Pur di fronte agli oltre 70mila visitatori che si riversarono in centro nelle settimane delle feste natalizie. Fondazione Caffeina sollecita quindi l'amministrazione Arena a scendere in campo e alla «apertura di un tavolo per concretizzare in azioni le attività da realizzare insieme all'amministrazione».

Venerd├Č 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:10



© RIPRODUZIONE RISERVATA