Sabato 24 Giugno 2023, 05:20

Alla fine quasi si scusa per la veemenza con cui ha pronunciato la sua reprimenda. Ma al sindaco di Monterosi, Sandro Giglietti, il trasferimento del club biancorosso a Guidonia per gli allenamenti della prima squadra e a Roma per quelli del settore giovanile non va giù, tanto da averlo messo per iscritto in una lettera indirizzata al presidente della Figc Gabriele Gravina.

Partendo con ordine va ricostruita la vicenda che ha portato allo sfogo del primo cittadino. Dopo la fine dell’era Luciano Capponi, lo scorso ottobre, il Monterosi che quest’anno giocherà per il terzo anno consecutivo in serie C è finito nelle mani di Mauro Fusano, proprietario della catena di grande distribuzione Maury’s, che ha sede legale a Guidonia. Il legame di Fusano con il territorio viterbese è apparso immediatamente fragile e questo si è concretizzato nella scelta del club di abbandonare la Tuscia per trasferire le attività a Guidonia e Roma. Niente stadio Rocchi, le partite in casa verranno giocate al Bonolis di Teramo, e soprattutto niente più Monterosi, che si vedrà privato anche del fiorente settore giovanile creato in questi anni.

Proprio quest’ultima cosa, unitamente ai modi poco istituzionali con il quale Fusano ha fatto armi e bagagli, hanno fatto imbestialire il sindaco Giglietti, pronto a difendere la sua comunità. «Parto da una premessa che fa capire molto – attacca il primo cittadino – io in questi mesi non ho mai avuto il piacere di incontrare il presidente Fusano per un confronto, fatto salvo una breve chiacchierata durante un intervallo di una partita di campionato. Abbiamo dato al Monterosi la gestione del Marcello Martoni, l’impianto di casa nostra, gratis e non si sono degnati nemmeno di farci una telefonata per dirci che se ne stavano andando. A livello regolamentare secondo me non possono neanche farlo: per questo ho scritto a Gravina, visto che lo scorso anno per mandare la squadra a giocare a Pontedera servì la mia firma».

Giglietti rincara la dose quando parla dell’impianto cittadino. «Ci hanno lasciato gli spogliatoi del Martoni in una maniera indecente – dice – ci vorranno tra i 20 e i 30 mila euro per rimettere a posto le cose. Ma poi i tanti ragazzi del paese che si vedranno sbattuti tra Roma e Ariccia per il settore giovanile che fine faranno?». Poi la sferzata finale sull’affidamento del Martoni. «Ce lo stanno chiedendo diverse società – svela Giglietti – ma gratis non lo daremo più a nessuno. Spenderemo molti soldi per completare degli spogliatoi che saranno da serie A. Entro venti giorni pubblicheremo il bando per affittare l’impianto, ma chi lo prende dovrà garantire la permanenza in sede del settore giovanile per 12 anni». All’orizzonte si profila un’altra polemica però visto che l’Atletico Monterosi, compagine locale che milita nel campionato di Seconda categoria, sente proprio il diritto di poter giocare nello stadio cittadino senza alcun esborso economico.