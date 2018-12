Montefiascone, truffa on line: denunciate due persone

I carabinieri di Montefiascone, al termine di un’ investigazione speditiva, svolta con accertamenti tecnici, hanno individuato e denunciato due siciliani di 31 e 27 anni.

Sono stati ritenuti responsabili di avere truffato un giovane di Montefiascone di 22 anni, il quale ha comprato su un sito di vendite on line un treno di gomme invernali, versando su una carta prepagata la somma di 450 euro; ma le gomme invernali ordinate non gli sono mai state consegnate.



Il ragazzo montefisconese a quel punto si è rivolto ai carabinieri, che hanno iniziato le indagini in maniera molto accurata fino a risalire agli autori.