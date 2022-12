Anziana scippata in centro a Montalto, preso straniero

I carabinieri di Montalto hanno rintracciato l’uomo che domenica scorsa ha scippato la borsa ad un’anziana signora nel centro cittadino. Si tratta di uno straniero di 28 anni, non in regola con il permesso di soggiorno e senza fissa dimora, sul quale pendeva inoltre un provvedimento di respingimento alla frontiera da parte della questura di Agrigento.

L’uomo domenica, con berretto e mascherina chirurgica, si era avvicinato alla donna e con destrezza le aveva strappato la borsa che portava sotto il braccio, per poi fuggire tra le strade cittadine. I carabinieri hanno da subito iniziato le ricerche del malvivente e dopo una descrizione sommaria da parte dell’anziana vittima, e della visione delle telecamere del circuito di sorveglianza comunale, lo straniero è stato identificato e fermato nella giornata di ieri.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per furto con strappo e segnalato alla Prefettura di Viterbo per possesso di stupefacente per uso personale (due grammi di hashish). Inoltre sono state avviate le procedure di espulsione con l’accompagnamento ad un centro di rimpatrio con i carabinieri intervenuti.