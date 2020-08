Montalto: la forte corrente in mare trascina bambino al largo, salvato dal bagnino

Un altro salvataggio in mare sulla costa di Montalto. Verso le 16 di oggi un bambino di 10 anni di Roma, in vacanza insieme al padre, ha rischiato di annegare davanti la spiaggia libera 24 in località "Sanguinaro".



Il ragazzino, trascinato al largo dalla forte corrente marina, è finito in una buca non riuscendo più a rimanere a galla. Il bagnino della Fin Salvamento, in servizio presso la torretta comunale, accortosi del pericolo, si è tuffato in mare con il baywatch riuscendo a recuperare il bambino ormai allo stremo delle forze.



Una volta trascinato a riva sano e salvo ha potuto riabbracciare il padre. Sul posto è intervenuta anche la Guardia costiera della delegazione di spiaggia di Montalto. Non è stato necessario l'intervento del 118, il giovane ha avuto solo un brutto spavento. © RIPRODUZIONE RISERVATA