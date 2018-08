Montalto, ruba portafogli a una villeggiante sulla spiaggia, arresto lampo dei carabinieri

di Marco Feliziani

Prima si è guardato intorno, poi ha messo le mani nella borsa di una villeggiante rubando il portafogli. E' successo ieri pomeriggio in uno stabilimento balneare sulla spiaggia di Montalto, dove un borseggiatore di 27 anni di Viterbo è stato arrestato dai carabinieri subito dopo il furto.



L'uomo ha approfittato della distrazione di una donna mentre stava prendendo il sole su un lettino e con un gesto repentino le ha sfilato il portafogli con all'interno 500 euro in contanti. La vittima ha tentato di fermarlo ma l'uomo è fuggito in strada dove in quell'istante stava transitando una pattuglia dei carabinieri.



I militari, accortisi di quello che stava accadendo, lo hanno immediatamente bloccato e arrestato. Il bottino è stato consegnato al legittimo proprietario e il ladro condotto nelle camere di dicurezza della Compagnia di Tuscania.

Venerd├Č 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA