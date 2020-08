Mezzo pesante perde il carico di pomodori alla rotatoria di Tarquinia

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Tarquinia (Viterbo). Attorno alle 14:40 un mezzo pesante, mentre stava percorrendo la rotatoria in strada Lupo Cerrino, ha perso il carico di pomodori.



Gli ortaggi hanno invaso la strada che è stata bloccata momentaneamente al traffico dalla Polizia Stradale di Tarquinia, intervenuta con due pattuglie. Sul posto i volontari Aeopc per rimuovere il materiale e mettere in sicurezza la strada.



L'autista del mezzo pesante, che si stava dirigendo alla stazione di pesatura, non ha riportato conseguenze.