Mega rave a Valentano, in seimila a ballare sotto al sole

Sabato 14 Agosto 2021, 15:34

Sono circa 6mila le persone che si sono illegalmente radunate in un campo agricolo privato alle porte di Valentano, al confine con la Toscana. Un rave party nei pressi del lago di Mezzano, dove la notte scorsa è stato montato un grosso impianto audio e da tutta Italia sono giunti migliaia di ragazzi. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri del comando di Tuscania e un elicottero dell’Arma venuto dalla capitale, per monitorare la situazione. All’ingresso del campo agricolo anche la Polizia di Stato e la questura di Vitero. La musica a tutto volume è udibile dal parco naturalistico e archeologico di Vulci. Vista l'attuale pandemia in corso, la situazione sta destando preoccupazione.