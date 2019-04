Ludovica Delfino, passione e pattini d'oro: la campionessa del mondo si racconta al Messaggero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avere in città due stelle luminose dello sport a livello internazionale non capita a tutti e quando questa congiunzione astrale si verifica bisogna essere orgogliosi. Ludovica Delfino, campionessa del mondo di pattinaggio artistico a rotelle, arriva nella redazione del Messaggero con la mamma. Nessun timore nè bisogno di protezione: Ludovica, 23 anni da compiere, ha carattere da vendere e lo dimostra ogni giorno dentro e fuori dalle piste che l’hanno proiettata sul tetto del mondo.Un corpo femminile, pronto a sprigionare una forza esplosiva dentro ogni esercizio compiuto, e uno sguardo diretto e fiero che testimonia la passione per il suo sport.«Sì, è vero sono cresciuta a Pianoscarano come Leonardo. Nello sport abbiamo avuto percorsi diversi, ma entrambi abbiamo ottenuto grandi risultati».«Mi auguro che lo diventi presto. Intanto l’ho preceduto, magari potrebbe prendere spunto».«Ho iniziato a 4 anni: facevo nuoto perché mamma è amante del mare e voleva che imparassi a stare in acqua. Per un po’ ho portato avanti entrambe le cose: dopo ho scelto il pattinaggio».«All’inizio non è stato così semplice. Mi allenavo ma non avevo la stessa concentrazione e voglia che possiedo oggi. I risultati non arrivavano e la passione sarebbe potuta scemare. Invece con il tempo ho acquisito consapevolezza e il pattinaggio è diventata la mia vita».«La Libertas Pilastro, società dove ho iniziato, è un’eccellenza cittadina. Tantissime bambine e ragazze approcciano a questo sport grazie al lavoro capillare che si fa sul territorio. Ora gareggio con la Star Roller club di Elena Tosini e mi trovo benissimo».«La mia famiglia ha fatto tanti sacrifici per farmi coltivare questa passione. Non tutti possono permetterselo: un paio di pattini arrivano a costare anche 600 euro. Sì, a un certo livello ci sono gli aiuti degli sponsor, ma rimane una disciplina dispendiosa sotto tanti punti di vista».«Che annata: campionessa italiana, europea e mondiale. Cosa posso chiedere di più?».«Mi chiedono l’autografo e io arrossisco. Questo mi fa piacere: voglio trasmettere, a chi mi vede come un modello, la mia passione come è accaduto con quelle che mi hanno preceduto».«A volte è un sacrificio, non lo nego. Le nostre competizioni si svolgono prevalentemente d’estate. Nel fine settimana le mie amiche vanno al mare, io metto i pattini e mi alleno ma non mi pesa».«Faccio la pendolare. Studio Scienze della formazione a Roma, dove spesso mi alleno. Sogno è di fare la maestra: è una professione che mi ha affascinato sin da bambina, quando insegnavo ad una classe immaginaria».«Io dico tutta la vita Viterbo. Mi piace la città dove tutto è raggiungibile in breve tempo. Poi noi viterbesi abbiamo diversi difetti: siamo un po’ chiusi e non riusciamo a valorizzare le cose. Prendo spunto dal mio campo: in tutte le città ci si allena e si gareggia nei palazzetti dello sport: a Viterbo non possiamo perché, ci dicono, si rovina il parquet».«Confermarsi è sempre più difficile che vincere. Mi sto allenando al massimo e cercherò di farmi trovare pronta per non deludere chi crede in me».