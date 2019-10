La Viterbese gioca a tennis: 6-1 al Rende e quinto posto in classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Viterbese batte 6-1 il Rende nell’anticipo della decima giornata del girone C della serie C e si addormenta al quinto posto. Trionfo gialloblù grazie alla reti di Atanasov, doppietta di Tounkara, Sibilia, Bezziccheri e Simoncelli. Per i calabresi pareggio provvisorio su rigore di Vivacqua. Mercoledì prossimo turno infrasettimanale: i gialloblù cercheranno punti nel derby contro il Rieti.Viterbese (3-5-2): Vitali; Atanasov, Milillo (27’ st Bianchi), Baschirotto; De Giorgi, Bezziccheri, Sibilia (23’ st Pacilli) Bensaja (27’ st Antezza), Errico; Culina (27’ st Molinaro), Tounkara (38' st Simonelli). A disp. Pini, Maraolo, Zanoli, Sviderscoschi, Urso, Ricci. All. Giovanni LopezRende (4-4-2): Savelloni; Vitofrancesco, Germinio, Bruno, Blaze; Ndiaye (10’ st Collocolo), Murati (18’ st Loviso), Scimia, Giannotti; Vivacqua (dal 33’ st Libertazzi), Rossini. A disp. Palermo, Borsellini, Ampollini, Cipolla, Morselli, Nossa, Vigolo. All. Andrea TricaricoArbitro: Marco Acanfora di Castellammare di StabiaReti: 4' pt Atanasov, 31' pt Acquaviva (rig), 3' st Sibilia, 9' st e 22' st Tounkara, 32' st Bezziccheri, 44' st SimonelliNote: Spettatori 1.200 circa. Ammonito Blaze. Angoli 7-1 per la Viterbese