La compagnia teatrale dell'Istituto Orioli di Viterbo al festival di Agriscuola

Lo spettacolo "Noi e la magia del teatro" della compagnia teatrale dell'istituto di istruzione superiore "Francesco Orioli" di Viterbo è stato selezionato per Festival del laboratorio teatrale organizzato da Agiscuola e dal Miur.



Scritto e diretto da Aldo Bellocchio sarà rappresentato al Teatro Golden di Roma giovedì 24 maggio alle ore 13.00.



"Dopo un tour avvincente iniziato a gennaio all’Auditorium dell’Università della Tuscia - spiega il docente, i cui musical vengono selezionati la prestigiosa Kermesse - e terminato con una serata indimenticabile al Teatro dell’Unione, i giovani artisti della compagnia teatrale sono pronti per questa nuova ed avvincente esperienza".



La messa in scena dello spettacolo coinvolge l'intero istituto, fin dalla dirigente Simonetta Pachella che ha sostenuto con convinzione il progetto legato al laboratorio teatrale.



"Dietro il sipario - scandisce Bellocchio - c’è il grande lavoro di un fantastico staff di docenti: per le coreografie, Luciana Amorosi e Teresa Graziani; per le scenografie, Cinzia Pace, Francesca Graziano; inclusione ragazzi speciali, David Allegrini, Letizia Muzio; grafica: Alessandra Giacobbi, Carmen Pizzuto e gli alunni della classe quinta Grafica; costumi, Clelia Vincenti e Perugi, con le classi del settore moda; addetto stampa, Imma Anzevino e gli alunni della classe quarta e quinta scenografia".



Infine ma non di importanza, i veri protagonisti dello spettacolo: ben 60 artisti, tra attori, ballerini, cantanti, nonché le due intere classi del III e IV scenografia.

Mercoled├Č 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:58



