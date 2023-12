Roma, protesta degli studenti al Miur: «Scuola sempre più gabbia»

EMBED





Manifestazione degli studenti dei licei romani organizzata dal collettivo Osa davanti alla sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere. Tra le rivendicazioni dei giovani la mancanza di investimenti nella scuola pubblica, il superamento dell’ex alternanza scuola-lavoro e il sostegno al popolo palestinese. “Gli studenti sono consapevoli di chi sia il responsabile politico delle condizioni che viviamo ogni giorno a scuola. Riforme come quella del ministro Valditara non fanno altro che continuare a rendere la nostra scuola sempre più una gabbia. La scuola pubblica è morta e noi vogliamo ricostruirla. Per questo stiamo lottando” dice Ernesto Citarello di Osa. (LaPresse)