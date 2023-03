Giovedì 30 Marzo 2023, 05:50

La ceramica unisce i territori, i comuni e le persone. Questo il tema dell’incontro a palazzo dei Priori dal titolo “La ceramica unisce la Tuscia”, promosso da Cna con il patrocinio di Aicc (Associazione italiana città della Ceramica) e i Comuni di Civita Castellana, Viterbo, Tarquinia e Acquapendente, riconosciuti “Città di antica e affermata tradizione ceramica” dal ministero delle Imprese e del made in Italy. L’inizio di una sinergia per un’eccellenza del territorio, ovvero l’artigianato artistico, in particolare la ceramica.

Il senso dell’iniziativa lo ha spiegato la segretaria della Cna, Luigia Melaragni: «Rappresentiamo con orgoglio il settore dell’artigianato artistico. Abbiamo un’opportunità storica e auspichiamo che le quattro città possano lavorare su una progettualità condivisa». «Attraverso queste reti locali - ha detto poi la sindaca Chiara Frontini - vogliamo concentrarci anche su quello che è il ruolo educativo e formativo. Infatti, la ceramica trasmette una serie di valori e competenze che attengono alla sua capacità inclusiva, un elemento di crescita personale fondamentale soprattutto per le nuove generazioni. Abbiamo previsto un investimento per la promozione dell’identità della ceramica». È proprio dalla valorizzazione del patrimonio identitario della ceramica che partirà il lavoro dei comuni. La presenza dell’Aicc, inoltre, permetterà di mettere in campo un percorso di successo.

Tra gli obiettivi della rete locale c’è anche quello di aprire un indirizzo di design con l’Università della Tuscia per garantire agli studenti la possibilità di proseguire con gli studi artistici anche dopo il liceo. Per l’occasione presenti gli studenti dei licei artistici IIS Ulderico Midossi di Civita castellana e Iis Orioli di Viterbo. «Questo mondo ha bisogno di voi giovani, la vostra freschezza può trasformare l’argilla e fare cose straordinarie – ha proseguito Paolo Masetti, vicepresidente vicario di Aicc -. Noi saremo accanto alle città che vogliono fare questo percorso aiutando i ceramisti a lavorare con serenità».

Il Comune di Viterbo ha ricevuto una medaglia per l’impegno nel settore della ceramica, consegnata da Giovanni Mirulla, editore della rivista La Ceramica Moderna & Antica.