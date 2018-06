J-Ax in concerto a Fabrica di Roma

Il palco del FdB Festival di Fabrica di Roma ospiterà J-Ax.

Il rapper e cantautore, al secolo Alessandro Aleotti, si esibierà il 25 agosto. Per l'occasione presenterà il Best Of che ha rilasciato per i suoi primi 25 anni di carriera.

Dopo la conclusione del progetto con Fedex il rapper di Voglio una lurida e Spaghetti funk non stacca la spina, anzi torna sul palco da solista con un concerto tutto incentrato sui suoi successi.

Per ascoltarlo però bisognerà attendere ancora due mesi. Nel frattempo è possibile acquistare il biglietto al costo di 14,50 euro.

La Festa della birra Festival, giunto alla ventesima edizione, quest'anno si svolgerà dal 23 al 26 agosto. L'intero programma non è stato ancora reso noto.

Gli appuntamenti svelati sono solamente due quello di sabato 25 agosto con J-Ax e quello del 24 con Guepequeno.

Negli anni si sono alternati sul palco Coez, Sud Sound System, Lo Stato Sociale e Fabrizio Moro.

