Invita sui social a violare il coprifuoco, denunciato 45enne di Tarquinia

Invita a violare ripetutamente il coprifuoco, denunciato 45enne di Tarquinia.

Gli uomini della polizia di stato del commissariato di Tarquinia hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà di un uomo di 45 anni perché, sul proprio profilo facebook, invitava esplicitamente a violare le norme anti-covid e l’orario previsto per il coprifuoco.

Il messaggio, che testualmente riportava “Resistiamo ora, il nostro dovere è violare ripetutamente il coprifuoco”.

Messaggio che aveva già ricevuto alcune approvazioni (like) e condivisioni.

Nella parte dedicata ai commenti era inoltre inserito un link con un modulo precompilato per contestare eventuali sanzioni ricevute in violazione della normativa.

«Gli accertamenti - spiega una nota della polizia - sono scattati a seguito del pericolo di turbativa all’ordine pubblico in virtù delle numerose adesioni all’invito oltre che per il reale pericolo di diffusione del virus.

In questo particolare momento resta alta l’attenzione della polizia sui gruppi estremisti e contestatori che, anche grazie alla rapidità di diffusione delle informazioni sulla rete e sui social, invitano a disobbedire in massa alle regole anticontagio».

