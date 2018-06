Inferno a Montalto, bruciano ettari di orzo e grano a ridosso dell'Aurelia

di Marco Feliziani

Ancora incendi sul litorale viterbese. Questa volta è toccato a Montalto dove stanno andando in fiamme ettari di orzo e grano. L'incendio è divampato verso le 14 di oggi in località Santa Lucia, nei pressi del centro abitato della cittadina castrense. Sembra che si sia sprigionato dalle operazioni in corso di una mietitrebbia.



Al lavoro una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli e un'altra giunta da Viterbo. Sul posto la polizia locale, i volontari della Prociv Arci Vulci I, il gruppo comunale della protezione civile di Montalto e squadre con i mezzi antincendio di Canino.



I vigili del fuoco hanno richiesto l'intervento di un elicottero, poiché il forte vento che soffia in questo ore alimenta le fiamme che stanno raggiungendo la vicina statale Aurelia.

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:28



