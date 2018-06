Dieci ettari di grano in fiamme a Tarquinia

di Marco Feliziani

Giornata intensa quella di oggi per vigili del fuoco e protezione civile, impegnati dal pomeriggio per spegnere un vasto incendio a Tarquinia. Le fiamme si sono propagate intorno alle 18 su un campo agricolo in località Arcipretura che, alimentate dal vento, hanno divorato circa dieci ettari di grano.



Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco di Viterbo e Civitavecchia, oltre a tre dell’Aeopc e le autobotti dei gruppi comunali coordinati dalla sala operativa regionale di Roma. Il fumo era visibile a chilometri di distanza, e sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri forestali. Volontari e pompieri hanno lavorato oltre un’ora e mezzo per avere la meglio sulle fiamme e spegnere gli ultimi focolai rimasti.



Ieri, sempre a Tarquinia, un incendio è divampato lungo la strada provinciale Lupo Cerrino. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile.

Lunedì 18 Giugno 2018



