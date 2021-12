Lunedì 20 Dicembre 2021, 06:00

Sono 651 i nuovi casi registrati nella provincia di Viterbo nell’arco dell’ultima settimana. Lunedì scorso il totale dei positivi ammontava a 1.672 mentre l’ultimo bollettino di ieri parlava di 1.683. Il totale, quindi, per merito di numerose guarigioni nello stesso lasso di tempo, è cresciuto di appena 10 unità. I positivi, che erano 21, si attestano ora a 19. Ma c’è da considerare il decesso di due pazienti entrambi ricoverati nella Terapia intensiva Covid di Belcolle: un cittadino 61enne di Montefiascone e una donna 67enne di Farnese. Entrambi non si erano ancora vaccinati.

Rispetto agli ultimi dati diffusi dalla Asl, 83 gli ultimi positivi al Covid-19 riscontrati nella Tuscia. Ancora una volta i numeri maggiori si riscontrano a Viterbo con 29 casi, quindi 7 a Civita Castellana e a Sutri, 6 ad Acquapendente, 4 a Montefiascone, 3 a Bolsena, Proceno e Vetralla, 2 a Fabrica di Roma, Faleria, Monterosi, Orte, Tuscania e Vejano, 1 a Bassano Romano, a Corchiano, a Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vasanello e Vitorchiano. Degli ultimi casi, 48 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 35 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 231.444 tamponi, 554 nelle ultime 24 ore.

Ieri si è chiuso il primo weekend di vaccinazioni pediatriche nel Lazio. Come annunciato dall’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, sono state somministrate le prime 10 mila dosi di vaccino anti Covid-19 alla fascia d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Cinque i centri dedicati all’immunizzazione dei più piccoli nella Tuscia: nel distretto A, il consultorio di Montefiascone (via Donatori di sangue) e quello di Tarquinia (Viale Igea, 1); nel distretto B, il consultorio di Viterbo (via Enrico Fermi, 13); nel distretto C il consultorio di Civita Castellana (via Francesco Petrarca,1) e quello di Ronciglione (via Sant’Anna). Gli orari di apertura per tutti dalle 10 alle 17. Le previsioni della Asl parlavano di 130 dosi a disposizione il sabato e altrettante la domenica a Viterbo, leggermente inferiori negli altri centri (120, per la precisione).