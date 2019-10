Il sintetico al Pilastro prende forma con i prossimi passi: sabbia, omologazione e posa dell'erba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il secondo strato di granulometra fatto; ora arriveranno la sabbia e, cosa ancor più importante, avverrà il sopralluogo dei commissari della Lega calcio che dovranno dare il via libera conclusivo alla definitiva realizzazione dell'opera. Il romanzo del sintetico al Pilastro, partito nel dicembre del 2017, dovrebbe essere vicino alla scrittura delle pagine finali. Entro fine ottobre la Viterbese avrà il nuovo campo base dove allenarsi stabilmente e definitivamente e la città, finalmente, avrà il primo impianto in erba sintetica. Gli operai della ditta Venturelli stanno procendendo spediti: oggi è stata conclusa la posa del secondo strato di granulometra, mentre nei prossimi giorni si andrà avanti con la posa della sabbia che farà da colla al terreno in erba sintetica. Quello, verrà posato non appena i commissari della Lega saranno sbarcati nel capoluogo per consegnare l'omologazione definitiva dei lavori, che saranno successivamente finalizzati con la vera e propria stesura del manto artificiale sull'oramai vecchio terreno in terra del Vincenzo Rossi.