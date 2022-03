Traffico impazzito questa mattina nella zona del quartiere Pilastro. Un'autovettura si è ribaltata davanti alla farmacia in via A. Volta, poco prima dell'incrocio. L'incidente non avrebbe coinvolto altre vetture: solo qualche contusione per il conducente della vettura, una Citroen C4.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. In corso gli accertamenti per stabile le cause dell'incidente