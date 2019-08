Il rione La Pace con il cavallo Ummi Ummi conquista il Palio di Ronciglione 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ronciglione ( Viterbo) si è colorata si bianconero, i colori del rione La Pace vincitore di questa quarta edizione del Palio di San Bartolomeo. Il cavallo - rigorosamente senza fantino - Ummi Ummi ha regalato ai suoi sostenitori una vittoria attesa da anni, conquistata in una finale testa a testa con San Vittore con il cavallo del rione Casenove.Una giornata di festa che non è stata rovinata dai tuoni in lontananza e che ha regalato agli spettatori tante emozioni. Alle 16.30 la sfilata del corteo storico dei rioni preceduto dalla banda cittadina Cantiani e, a seguire, la storica cavalcata degli Ussari, che ha anticipato le batterie di qualificazione. Come da tradizione, i vincitori hanno ricevuto il Palio dal sindaco Mario Mengoni sul balcone del palazzo comunale, per poi festeggiare insieme a Ummi Ummi per le strade.Il sindaco ha espresso «congratulazioni al rione La Pace per la vittoria di questo Palio 2019. Un’edizione adrenalinica che ha regalato emozioni forti, frutto di un lavoro di squadra che ha fatto sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Siamo arrivati ad una finale a sei cavalli ed è indescrivibile assistere ad un tale spettacolo unico al mondo. Ci sono aspetti da migliorare, ma in questi ultimi anni è stato fatto tanto e la strada intrapresa è quella giusta».Alla festa hanno lavorato tutti i rioni, l’Ente Palio e l’associazione Amici del Palio; l’artista del Palio è Emanuele Lucaroni. Un grazie al sindaco «ai dipendenti comunali che hanno profuso il loro impegno ben oltre il loro lavoro, tutti gli sponsor privati e le forze dell’ordine».Per il consigliere comunale delegato al Palio, Maria Agostina Olivieri, «siamo cresciuti molto in questi anni e oggi le corse a vuoto di Ronciglione sono uno spettacolo emozionante. Non è sempre facile garantire la perfezione in ogni aspetto, nella finale soprattutto regna sempre molta tensione e si può sempre migliorare, ma siamo felici che tutto sia andato bene e si sia svolto in sicurezza».