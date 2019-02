Il presidente della Repubblica all'Università della Tuscia. «Da scarsa cura del territorio» troppe emergenze»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Viterbo. Il capo dello Stato ha presenziato all'inaugurazione dell'anno accademico 2018-2019 dell'Università della Tuscia, che si è tenuta nell'auditorium di Santa Maria in Gradi. L’inaugurazione dell’anno accademico all'Unitus costituisce la prima iniziativa per celebrare i 40 anni dell’università viterbese.

«In Italia molte delle emergenze, delle calamità naturali sono dovute, o aggravate, da una scarsa cura del territorio. Questo è un tema centrale e deve essere una priorità per l'Italia, non solo per la salvaguardia della bellezza ma è decisivo anche per lo sviluppo economico». ha detto il presidente nel suo intervento a Viterbo. E sulla protezione dell'ambiente e sulla lotta al cambiamento climatico «vi è un'equità inter-generazionale da rispettare», ha ricordato con forza Mattarella nel discorso di oggi, tutto dedicato all'ambiente, al suo rispetto e alla difesa del

territorio. «Noi non possiamo depauperare le prossime generazioni di tutto quello che stiamo utilizzando noi»

Al termine della cerimonia il presidente Mattarella ha visitato, in forma privata, il santuario e il monastero di Santa Rosa.

Ultimo aggiornamento: 13:16

