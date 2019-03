Il ministro della Difesa incontra 600 studenti viterbesi nella base dell'Aviazione dell'esercito

Ultimo aggiornamento: 13:15

«Oggi la guerra è cambiata in maniera molto netta: è stata superata la contrapposizione ideologica che divideva ilmondo, si sono drasticamente ridimensionati gli apparati militari e il centro di gravità di quasi tutti i conflitti contemporanei, per il loro carattere ibrido, si è spostato pericolosamente sulla popolazione civile». È quanto ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, aperto la International humanitarian & security conference - incollegamento via Skype con la Webster University di Ginevra - da Viterbo.Il ministro, arrivata questa mattina all'aeroporto di Viterbo, sede operativa dell'Aviazione dell'Esercito, ha partecipato a un incontro con oltre seicento studenti delle scuole superiori della provincia viterbese.