Il campo in erba sintetica al Pilastro è pronto: consegna la prossima settimana.

Il manto erboso artificiale è stato posato su quello che una volta era il vecchio polverone del Vincenzo Rossi, casa storica del Pilastro calcio. Le segnature sono concluse e con l'immissione della sabbia e della gomma, la costruzione del primo terreno in erba sintetica del capoluogo potrà dirsi conclusa. In questi giorni avverranno le opere di contorno e la prossima settimana, con molta probabilità, la ditta Venturelli dichiarerà chiusi i lavori iniziati lo scorso settembre. Una procedura, quella per il nuovo sintetico al Pilastro, iniziata con la parte burocratica alla fine del 2017, ma che dopo vari ritardi sta finalmente per scrivere la parola fine. Una fine, però, che rappresenta anche un nuovo inizio: nelle prossime settimane, infatti, bisognerà capire cosa fare con i lavori di ammodernamento degli spogliatoi e soprattutto, con il rifacimento dell'impianto di illuminazione. Sullo sfondo inoltre, anche la procedura per l'affidamento gestionale del campo che al momento non è ancora partita.