Domenica 28 Gennaio 2024, 05:20

Lo avevano promesso e lo hanno fatto. È stata un’altra nottata tutt’altro che tranquilla, quella tra venerdì e sabato, per gli abitanti di strada Gavazzano. I ladri sono entrati in azione di nuovo, noncuranti dei controlli di tutte le arterie alle porte di Viterbo, quasi al confine con Vetralla. Però stavolta non sono riusciti a rubare: alcuni abitanti si sono accorti dei rumori e hanno subito chiamato la polizia. Intanto un video immortala due dei presunti malviventi, che forse agiscono in più squadre.

Una settimana da incubo, quella dei residenti oltre che di Gavazzano, anche delle strade Montigliano, Sasso San Pellegrino e Ciavalletta. Da domenica scorsa infatti i furti non sono mai cessati. I ladri stanno mostrando una faccia tosta senza limiti, continuando a rubare nonostante le ronde dei cittadini. Tutti stanno infatti girando insieme o a turno per verificare se ci sono nei paraggi auto o movimenti sospetti. Nei giorni scorsi sono stati diverse le abitazioni visitate dai topi d’appartamento, che in un caso come bottino si sono portati via anche un furgone.

Giovedì sera intorno alle 10,30 alcuni si sono accordi dei rumori provenienti dai giardini e hanno subito allertato le forze dell’ordine. Al loro arrivo, gli abitanti della via hanno iniziato a verificare se nelle recinzioni delle rispettive abitazioni ci fossero dei tagli, come già avvenuto nei giorni precedenti. E ne sono stati trovati due nuovi, proprio nei pressi di dove provenivano i rumori sospetti.

Ora però ha iniziato anche a circolare un video che inquadra due sospettati, immortalati da una delle telecamere di sorveglianza di privati. È l’una di notte tra giovedì e venerdì, in una zona interna di campagna si vede arrivare un uomo vestito di bianco, subito dietro un secondo con abiti scuri è accovacciato ed esce da un buco nella rete. Quello davanti si accorge della telecamera e si alza la sciarpa in viso per rendersi irriconoscibile, si gira verso l’altro e la indica per avvertirlo che stanno per essere ripresi. Poi vanno oltre. Immagini che ora sono al vaglio delle forze dell’ordine.