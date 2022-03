Pescia Romana: maxi furto ai danni di un'azienda agricola, cinque arresti dei carabinieri

Sono tutti di origini tunisine i componenti di una banda che la notte scorsa ha perpetrato un furto ai danni di un’azienda agricola di Pescia Romana. Cinque persone, di un’età compresa tra i 33 e i 45 anni, sono state fermate dai carabinieri della stazione a seguito di una segnalazione di un furto in località Querciolare.

Con l’ausilio dei carabinieri di Farnese, Piansano e Tarquinia, gli uomini dell’Arma hanno fermato un furgone che è stato sottoposto a perquisizione, rinvenendo 10 quintali di piante ornamentali di eucalipto del valore di 12mila euro oltre a due grosse motoseghe e altro materiale utilizzato per il furto. I cinque, già conosciuti alle forze dell’ordine per reati pregressi, sono stati arrestati e trasferiti alla Compagnia di Tuscania in attesa di comparire davanti al giudice del tribunale di Civitavecchia.