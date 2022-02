Fitofarmaci pericolosi vicino al lago di Bolsena, maxi multa per un agricoltore

I carabinieri forestali di Montefiascone, per contrastare il fenomeno dell’utilizzo improprio dei fitofarmaci in agricoltura, hanno effettuato controlli mirati a protezione del principale bacino idrico della provincia di Viterbo, il lago di Bolsena. L’attività ha portato ad accertare in comune di Capodimonte il mancato rispetto della scheda tecnica e dell’etichettatura di un prodotto diserbante, nei pressi dei corsi d’acqua confluenti nel lago. La sanzione amministrativa per l'agricoltore potrò andare dai 2 mila ai 20 mila euro.