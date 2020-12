Feste in streaming a Viterbo, stasera coro gospel e domani l'accensione dell'albero

Al via il Natale a Viterbo in versione streaming. A inaugurare la serie di eventi natalizi promossi dal Comune di Viterbo - assessorato alla cultura e al turismo, in collaborazione con Atcl - sarà stasera alle ore 21 il concerto gospel proposto dalla World Spirit Orchestra, l'orchestra di voci nata alla Casa del Jazz di Roma nel 2011 e diretta da Mario Donatone e da Gio’ Bosco, due artisti di grande esperienza internazionale che hanno collaborato con tantissimi solisti e gruppi neroamericani di gospel in tour in Italia e in Europa.

Nel pomeriggio era prevista l'accensione dell'albero di Natale in piazza del Plebiscito, ma è slittata domani alle 18 a causa del maltempo

Tutti gli eventi musicali saranno in streaming sui canali social del Comune di Viterbo (pagina fb Visit Viterbo e canale youtube) e su Tele Lazio Nord, canale 629 del digitale terrestre.

