Incendio nella notte in un appartamento del centro storico a Faleria. Due persone sono rimaste intossicate dal fumo sono state ricoverate all'Ospedale di Civita Castellana. Una è stata dimessa, l'altra è stata trattentuta per ulteriori accertamenti. Una donna, sola in casa, che si era addormentata e non si è accorta dell' improviso pericolo, è stata portata in salvo dai carabinieri della locale stazione, che sono intervenuti appena è scattato l'allarme. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Civita Castellana. A dare l'allarme un vicino di casa, che ha notato le lingue di fuoco alzarsi improvvisamente. Il fumo in poche secondi ha invaso anche le abitazioni circostanti e pertano sono tutti usciti di casa per precauzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA