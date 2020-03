Contagi da coronavirus a Faleria, il Comune acquista e distribuisce 2000 mascherine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono i(Viterbo), centro in cui sono stati registrati tre casi di coronavirus.«L'Amministrazione comunale, attuando tutte le misure che possono contrastare e limitare il contagio da Covid-19 - ha detto il sindaco Marco Del Vecchio - e viste le difficoltà di reperimento di presidi di sicurezza, comunica di aver acquistato lotti di mascherine prodotte a Capranica, a seguito della carenza causata dall'emergenza sanitaria».Ilarriverà a metà settimana e sarà distribuito tra forze dell'ordine e commercianti, «cui va ancora una volta il nostro ringraziamento - dice Del Vecchio - per il lavoro e l'attività di questi giorni. Successivamente, sarà nostro compito informare sull'arrivo e sulla distribuzione degli altri carichi».Per quanto riguarda le persone contaggiate a Faleria, il sinsaco ricorda che sono state attivate «tutte le procedure necessarie come prevedono i protocolli, per salvaguardare la saluti di tutti».