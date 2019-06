Estate viterbese, ci vuole una regia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si va da Caffeina a Tuscia Film Fest, da Ombre festival allo Slow food, da Ludika al Signore degli anelli. Fino al live di Fabio Concato. È arrivata l'Estate viterbese, il cartellone unico che racchiude tutto quello che avviene in città da adesso al 24 agosto, ovvero circa 60 eventi. Ma l'elenco work in progress, visto che non è ancora definitivo e sarà aggiornato online da lunedì. E intanto a Palazzo dei Priori si pensa a un ufficio unico di coordinamento.L'assessore Marco De Carolis lancia un appello: «Serve una mentalità turistica dice - la domenica si lavora perché la città è sempre piena. E a luglio inizieranno a sbarcare i croceristi». E il sindaco Giovanni Arena un altro: «Abbiamo assemblato un'offerta culturale e turistica spiega e ce n'è per tutti i gusti. Mi auguro che venga apprezzata dai viterbesi e sopportata da chi non vede di buon occhio questa attività così intensa vicino alle abitazioni. Se si vuol far crescere la città, bisogna svegliarsi».Quindi il programma. Aprono Caffeina e Ombre festival fino al 30 giugno, a luglio dal 4 al 7 lo Slow food village, dal 4 al 14 il Tuscia Film Fest (10 titoli in programma, il 14 la sfilata di moda con costumi ispirati ai costumi del cinema), quindi Ludika che si allarga in durata: la serie di battaglie medievali va dal 9 al 21. C'è anche il Comune, che ha inserito last minute la stagione teatrale di Ferento dal 20 al 31, con apertura affidata allo spettacolo di Edoardo Leo. E ancora il 27 e 28 sbarca il fantasy: il Signore degli anelli sarà protagonista grazie al meeting nazionale della società tolkeniana con sfilate e spettacoli.Ad agosto ancora Ferento dal 2 all'8, quindi dal 2 al 24 il Jazz up festival. Tra gli appuntamenti da segnalare quello dell'8 con il concerto acustico di Gazzelle in piazza Unità d'Italia e di Fabio Concato il 24. Ma il cartellone comprende molte altre iniziative, altre se ne aggiungeranno su destinazioneviterbo.it.Costi? Per Palazzo dei Priori quelli degli eventi ormai storici già finanziati tramite le convenzioni per 135 mila euro. Servizi per i turisti, come i bagni pubblici? «Siamo abbastanza coperti in varie zone conclude De Carolis e i lavori in quelli di piazza San Lorenzo si concluderanno entro la fine del mese. Per il futuro stiamo lavorando sulla Zaffera, non solo per i bagni ma anche come info point. Ma in questo senso invito anche bar e ristoranti a mettersi a disposizione».