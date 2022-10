Martedì 4 Ottobre 2022, 05:25

Mentre i Comuni di mezza Italia si stanno precipitando a installare pannelli solari su scuole e edifici pubblici per cercare di limitare l’impatto dei rincari energetici sui propri bilanci, a Viterbo salta fuori dal monitoraggio avviato dalla nuova amministrazione per capire dove e come intervenire che Palazzo dei Priori possiede da anni impianti fotovoltaici belli e pronti montati su immobili di sua proprietà che però risulterebbero inattivi e ormai inutilizzabili.

“Nel 2005 – racconta l’assessore Emanuele Aronne, che tra le sue deleghe ha anche quella alle Politiche energetiche – il Comune di Viterbo commissionò la realizzazione di tre impianti fotovoltaici sui tetti di altrettanti edifici: uno in via Garbini, gli altri due alle scuole Grandori ed Egidi. Spesa totale: 485 mila euro. A oggi gli impianti però non risultano neanche registrati al Gse”.

Vista la crisi attuale, tutto ciò cosa significa? “Significa che il Comune avrebbe potuto produrre da solo circa 72mila kilowatt ora all’anno. Ciò avrebbe portato in primis un bel risparmio sulla bolletta di Palazzo dei Priori, ma anche dei ricavi". Sempre secondo quanto riferisce Aronne, la realizzazione dei tre tetti fotovoltaici era legata a un piano incentivante, per cui superato il periodo di tempo per rientrare della spesa - “impianti simili a queste condizioni si ripagano in circa sette anni” – tutto il resto sarebbe stato di guadagno. “Inoltre in un periodo di caro bollette e con i costi dell’energia in continuo aumento, con impianti funzionanti avremmo goduto adesso di un vantaggio immenso”. Non basterebbe semplicemente connetterli alla rete. “No. Per usare una metafora automobilistica, sono come vetture Euro 2, superati. Non è più conveniente, vanno sostituiti con impianti nuovi”. Nella stessa condizione ci sarebbe anche un altro impianto realizzato sulla pensilina al Sacrario, nel 2015.

I pannelli solari del Comune sono stati sempre inattivi in tutti questi anni? Quanto si sarebbe potuto guadagnare in termini di risparmio? E dagli incentivi? “Vogliamo vederci chiaro – afferma Aronne – abbiamo intenzione di commissionare uno studio a una società esterna per approfondire tutti gli aspetti tecnici”.

Intanto prosegue il monitoraggio degli edifici pubblici. L’obiettivo principale, come annunciato nei giorni scorsi sempre da Aronne al Messaggero, è quello di installare su ogni immobile comunale pannelli solari. Un piano senza costi per il Comune. Gli interventi rientrerebbero tra le opere compensatorie che Palazzo dei Priori andrebbe a chiedere alle società private che hanno presentato progetti la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra. “Siamo sulla buona strada”, conclude l’assessore.