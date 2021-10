Lunedì 4 Ottobre 2021, 17:46

Roberto Pinzi è il primo sindaco "ufficiale" di questa tornata elettorale nella Tuscia. Vice sindaco uscente, è stato eletto a Proceno con la lista Proceno in Comune. Per lui 232 voti, pari al 62,03 per cento, contro i 142 dello sfidante Vincenzo Dionisi della lista Insieme per Proceno, che si è fermato al 37,97.

Affluenza all'81,97 per cento, quando nella scorsa tornata era stata più alta: l'89,18.