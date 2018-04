Ecco "Il tempo delle illusioni", il nuovo brano targato Povia e Giorni Anomali

di Massimo Chiaravalli

«Sorpresa: una nuova canzone tutta per noi. “Il tempo delle illusioni”, Giorni anomali e Povia. Aiutatemi a diffonderla». Così il cantante vincitore del festival di Sanremo 2006 ha presentato sul proprio profilo Facebook il brano scritto a quattro mani e cantato insieme alla band viterbese. Che in poche ore ha superato le 10 mila visualizzazioni.



Il video è stato girato a Firenze una decina di giorni fa da Giulia Selvaggini e Simone Felici. Le immagini mostrano Povia e Meli mentre si preparano per poi partire in una metaforica corsa. Perché, come recita il brano, «quando finisce il tempo delle illusioni anche senza fiato devi avere gambe». La musica è tirata, con cambi di tempo, orecchiabile e suonata bene.



«Mi sono reso conto della differenza tra un progetto ben fatto, come il nostro – dice Meli – e quello di uno che vive di musica come Giuseppe. Ci ha spiegato tante cose, anche sui testi: Povia ha lavorato con un grande artista come Bigazzi. E abbiamo potuto apprendere dei meccanismi che ci torneranno utili in futuro. Una bella spinta per noi, insomma». Il tema della corsa? «E’ un’idea del team che ha realizzato il video. Sia Povia che io lottiamo tutti i giorni: la nostra è una vita che porta via un sacco di energie, sia a livello psicologico che fisico».



Ne “Il tempo delle illusioni” alla voce sono Giuseppe Povia e Federico Meli, chitarre e basso per Alessio Forlani, Francesco “Checco” Cherubini alla batteria. Forlani si è occupato anche di programmazioni, registrazioni, mix, master e produzione.



Di seguito, il testo del brano.



Quando finisce il tempo delle illusioni e ti accorgi che a volte perdono anche i buoni, che ti guardi allo specchio e non sei più un bambino, che te la vedi da solo col destino.

Ti faranno pensare che tu non sei niente, che sei tu quello strano e ha ragione la gente.

Vi faranno pensare che non siete niente, siete voi quelli strani e ha ragione la gente, ci faranno pensare che non siamo niente, siamo noi quelli strani e si fotte la gente.

Ma ci rivedremo dove nasce la luna e solo allora sapremo se era torto o sfortuna-

Quando finisce il tempo delle illusioni e ti accorgi che a volte perdono anche i buoni, che ti guardi allo specchio e non sei più un bambino che te la vedi da solo col destino.

Quando finisce il tempo delle illusioni, che anche senza fiato devi avere gambe ma ti puoi fermare a prendere un respiro e risolvi tutto quando sei da solo e non finisce il tempo delle illusioni.

Non gettare nel fango le cose che pensi.

Lunedì 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:35



