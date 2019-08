Degustazione di vini sotto le stelle a Sutri: “Bere la cultura con gli occhi al cielo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Venerdì prossimo il Museo di palazzo Doebbing, con la collaborazione del Comune di Sutri (Viterbo) e di Archeoares, ospiterà “Bere la cultura con gli occhi al cielo”. L’evento, voluto dal sindaco Vittorio Sgarbi e dall’amministrazione comunale, prevede che dalle ore 20 nel giardino di palazzo Doebbing sarà possibile partecipare a una degustazione di vini, grazie a Tuscia Autoctona, e dalle ore 22 assistere all’osservazione astronomica.L’osservazione sarà realizzata da Fabrizio Trapuzzano che, con l’ausilio di specifica attrezzatura, presenterà le stelle, le costellazioni, i pianeti e la volta celeste in generale. Sostengono l’evento le aziende agricole Poggio della Stella, Mazziotti e Piancardo.L’obiettivo dell’iniziativa è quello di arricchire la già importante offerta del museo. Infatti, Palazzo Doebbing estenderà l’orario di apertura fino a mezzanotte per permettere a tutti i fruitori di unire alla visita della mostra “Dialoghi a Sutri, da Tiziano a Bacon”, anche con la partecipazione alla degustazione e all’osservazione.Biglietto unico 12 euro (ridotto 10 per i residenti). Per prenotazioni contattare gli organizzatori al numero:0761-1840180 oppure scrivendo alla mail museopalazzodoebbing@gmail.com