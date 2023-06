Crollo a Montefiascone, domani i funerali del ristoratore Paolino Morincasa

Montefiascone si appresta a dare il suo ultimo saluto a Paolo Morincasa. Si terrano allo ore 17 i funerali dello storico ristoratore del Colle falisco, di 72 anni, morto domenica scorsa all'interno del suo ristorante "al Miralago" investito da una frana. Le esequie si terranno nella basilica di San Flaviano alle ore 17.

​Crollo al ristorante di Montefiascone, tre indagati per omicidio colposo

Oggi nel primo pomeriggio è stata effettuata l'autopsia sulla salma del ristoratore. Paolino, come lo chiamavano tutti, era nell'area delle cucine che è stata invasa da quintali di terra caduta dal terrapieno retrostante, nell'area in cui erano in corso i lavori di sbancamento per ampliare il ristorante. Con lui il cuoco Massimo Pini, di 44 anni, rimasto intrappolato e poi estratto ferito ma vivo dai soccorrittori.