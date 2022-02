Mercoledì 23 Febbraio 2022, 06:30

Era un parrucchiere molto conosciuto a Sutri il 66enne deceduto ieri a Belcolle per Covid-19. L’uomo, che non soffriva di precedenti patologia, è deceduto all’interno del reparto di Terapia intensiva dove era ricoverato da giorni. “Tutta l’amministrazione – commenta Luigi Di Mauro, vicesindaco – si stringe intorno al dolore della famiglia per la scomparsa di una persona giovane. Era molto stimato nella nostra comunità, tanti lo conoscevano. E a quell’età si spera che ognuno possa continuare la sua vita”.

Intanto, ad Acquapende la famiglia ricorda Fabio Camilletti, il 53enne morto per il virus a fine dicembre, titolare della famosa gelateria Sarchioni di Torre Alfina che, dopo il lutto, riparte. “Gentili clienti e amici – scrivono sui social - avrete saputo della scomparsa di uno dei fondatori del gelato di Torre Alfina. Vi ringraziamo innanzitutto per tutti i messaggi e i commenti di vicinanza ricevuti. Fabio era una figura carismatica che faceva di questo lavoro la sua ragione di vita. Era un punto di riferimento per scuole alberghiere e di settore, dove portava la sua esperienza di mastro gelataio”.

L’uomo ha portato avanti la tradizione di un’azienda di famiglia, nata intorno al 1850 sotto forma di emporio, poi trasformata nelle successive generazioni nell’attuale gelateria di Torra Alfina. “L’eredità di Fabio fatta di studio, di ricerca dei sapori e di una passione maniacale nella cura dei particolari produttivi, ci lascia 50 ricette di gusti prodotti con le materie prime della Tuscia e delle eccellenze regionali del nostro Paese. Cicli produttivi, procedure di qualità, selezione delle materie prime e una squadra collaudata, non andranno dispersi, per la volontà della moglie, dei figli e di tutte le maestranze”, è l’annuncio.

Ieri, intanto, nella Tuscia si sono registrati 362 nuovi casi e 656 guariti, I contagi più numerosi sono così distribuiti: 80 a Viterbo, 24 a Montefiascone, 18 a Nepi, 17 a Vetralla, 15 a Caprarola, 15 a Carbognano, 13 a Soriano nel Cimino, 11 a Montalto di Castro, 10 a Bolsena, Corchiano, Fabrica, Orte e Ronciglione. In altri 34 comuni, si va dai 9 di Sutri a un solo caso a Bassano in Teverina, Bomarzo, Canepina, Canino, Farnese, Gallese e Onano. Degli ultimi positivi, 2 sono ricoverati a Belcolle. Al momento, risultato 73 pazienti positivi in ospedale.