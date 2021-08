Martedì 17 Agosto 2021, 06:45

Minori sempre più colpiti dal Covid-19. Se le prime tre ondate della pandemia avevano lambito solo marginalmente le fasce d’età più giovani, i contorni dei contagi registrati nell’ultimo mese tratteggiano un quadro del tutto differente. Un trend che si registra a livello nazionale con la Tuscia che non fa eccezione. I numeri sono chiari: ieri su un totale di 31 nuovi positivi 12 avevano meno di 18 anni (22 sono under40 e il più grande è nato nel 1965).

La situazione non cambia se si analizzano i dati assoluti: nel Viterbese si trovano 399 persone attualmente contagiate. Di queste 78 sono nate dopo il 2003. Per il resto, si tratta comunque in maggioranza di giovani: sotto i 20 anni si arriva a 124 infetti e sotto i 30 a 210. Significa che oltre un terzo dei positivi in provincia è nato dopo il 1991. Resta una nota positiva non di poco conto: i bambini e i ragazzi che contraggono il coronavirus nella maggioranza dei casi sono asintomatici o sviluppano sintomi molto leggeri.

Al di là dell’età, i numeri continuano a crescere. Come detto, ieri 31 nuovi casi: 10 a Tarquinia, 6 a Viterbo, 3 a Orte e Vitorchiano, 2 a Bolsena e Montalto di Castro, uno rispettivamente a Bassano Romano, Capranica, Castiglione in Teverina, Montefiascone e Piansano. Nella cittadina sul litorale dove ieri si è registrato un terzo degli ultimi casi, il team operativo coronavirus della Asl ha effettuato altri tamponi collegati al cluster scoperto di cui fanno parte dei giovani non uniti tra loro da vincoli di parentela. Il numero dei contagi collegati a questo focolaio potrebbero aumentare nei prossimi giorni.

Rispetto ai nuovi positivi, 28 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati e 3 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Con queste new entry, il totale dei casi registrati nella Tuscia dall’inizio della pandemia arriva a 16.200. Ieri si sono registrati anche 11 negativizzazioni e un paziente in meno ricoverato. Al momento hanno ancora bisogno di cure ospedaliere 8 positivi, di cui 5 si trovano a Belcolle e 3 in strutture Covid di Roma.

Ieri è infine iniziato l’open day rivolto ai minori da 12 ai 17 anni. L’iniziativa proseguirà fino al 22 agosto dalle 9 alle 17 nei centri vaccinali Santa Maria della Grotticella a Viterbo, Sala Mice a Civita Castellana, Centro diurno a Tarquinia e ospedale di Montefiascone. Non è necessaria la prenotazione.