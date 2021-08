Mercoledì 25 Agosto 2021, 06:25

Al Covid-19 piacciono le spiagge del Viterbese. I dati del contagio dimostrano che i nuovi positivi si concentrano principalmente lungo il litorale. Dove ci sono turisti, quindi, è maggiore il rischio di contrarre il virus, anche perché aumentano le occasioni di socialità e il rischio assembramenti, complici soglie di attenzione più basse mentre si è in vacanza. Il comune dove al momento si registrano più contagiati a livello assoluto (quindi non in proporzione alla popolazione) è Viterbo: 64 i cittadini colpiti. Segue Tarquinia, cittadina a vocazione turistica sul mare, con molti meno abitanti ma 43 casi. C'è da considerare, per leggere questi numeri, che le presenze di villeggianti nei mesi estivi fanno lievitare le presenze in paese, così come alcuni positivi hanno scelto di trascorrere nella casa al mare la convalescenza, pur essendo residenti altrove.

Nell'elenco dei comuni con casi di coronavirus segue Tuscania con 23; Vetralla 22; Sutri e Orte 19; Montalto di Castro e Capranica 18; Fabrica di Roma 15; Bolsena, Civita Castellana e Ronciglione 14; Nepi 13; Montefiascone 12; Castel Sant'Elia 11; Vitorchiano 10; Caprarola 8; Canino e Monterosi 7; Acquapendente, Vignanello e Valentano 6; Farnese, Vallerano, Corchiano e Bomarzo 5; Gradoli e Vasanello 4; Bassano Romano e Castiglione in Teverina 3; Piansano, Faleria, Graffignano e Villa San Giovanni in Tuscia 2; Bagnoregio, Blera, Calcata, Capodimonte, Celleno, Cellere, Monte Romano, Onano, Proceno e Soriano nel Cimino uno. Inoltre, su 60 comuni della provincia in 44 si conta almeno un caso, a dimostrazione di come la diffusione del virus sul territorio, complice la variante Delta particolarmente trasmissibile, sia alquanto capillare.

Ieri intanto per la curva andamento piatto: 24 nuovi casi e altrettanti guariti. L’età si conferma più bassa rispetto alle precedenti ondate: i minori sono 3 (il più piccolo ha 7 anni) ma 14 su 24 hanno meno di 40 anni e 20 meno di 50 anni. Scende di una unità il numero dei positivi ricoverati: al momento sono 12, di cui 8 a Malattie infettive di Belcolle e 4 tra Roma e Terni.