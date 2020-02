Coronavirus, primo caso sospetto nel Viterbese

Coronavirus, primo caso sospetto nella Tuscia.

Si tratta di un uomo originario del Lodigiano da alcuni giorni in vacanza nel Viterbese.



Secondo quanto appreso, si sarebbe presentato spontaneamente al pronto soccorso di Belcolle raccontando di essere residente nel Lodigiano dove al momento c'è un focolaio di Coronavirus. L'uomo sarebbe asintomatico.

La Asl di Viterbo ha immediatamente attivo il protocollo stabilito e in via precauzionale il paziente è stato trasferito allo Spallanzani.

I casi sospetti di infezione da nuovo Coronavirus a Roma e nel Lazio sono gestiti infatti in maniera centralizzata dall'Istituto Nazionale malattie infettive Spallanzani, che coordina ogni azione. Nella struttura i posti letto sono 155. Il trasporto dei pazienti viene effettuato seguendo la procedura definita con l'Istituto e Ares 118.

