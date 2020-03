Il Bullicame, storico sito citato da Dante nella Divina Commedia, e le piscine Carletti chiuse fino a data da destinarsi. E’ la prima ordinanza firmata dal sindaco Giovanni Arena per contrastare il Coronavirus.

L’atto parte dalla «necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione», la quale «impone l’assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività».

Da qui l’ordine di «chiusura immediata dell’area termale comunale denominata “Parco del Bullicame” e l’interdizione all’utilizzo ai fine della balneazione dell’area comunale “Piscine Carletti”».

La validità è a partire da oggi e fino a nuove indicazioni del governo.