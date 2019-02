Comune, il sindaco ha firmato: Nunzi fuori dalla giunta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco Giovanni Arena ha firmato la revoca delle deleghe all'assessore Claudia Nunzi. È arrivato a palazzo dei Priori alle 9 spaccate, ha ricevuto alcuni esponenti della coalizione (eccetto quelli di FondAzione), quindi ha preso carta e penna e messo la decisione nero su bianco.Nell'ufficio del sindaco, tra gli altri, è arrivato anche il deputato di Fratelli d'Italia Mauro Rotelli. Un confronto durato pochissimo, appena 8 minuti. E anche da lì si è capito subito qual era l'aria che tirava.Il casus belli: il passaggio dalla Lega al partito di Giorgia Meloni della Nunzi e del consigliere Antonio Scardozzi. Un salto last minute, visto che il senatore dei verdi Umberto Fusco stava per sostituirla, dopo le sue lamentela sulla gestione del partito con il coordinatore regionale leghista Francesco Zicchieri.Adesso si aspetta la contromossa di Fratelli d'Italia, che appena ieri sera, per bocca del capogruppo Paolo Bianchini, avevano annunciato di restituire le deleghe anche degli altri due assessori, Marco De Carolis e Laura Allegrini, se l'epilogo fosse stato questo.