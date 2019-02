Comune, ultimatum della Lega al sindaco: «Nunzi fuori entro le 21 o togliamo la fiducia»

E dopo la richiesta di Berlusconi e Meloni a Salvini, la risposta della Lega è la seguente: «Stasera entro le 21 attendiamo una risposta dal sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, sulla richiesta avanzata in questi giorni, altrimenti siamo pronti a uscire dalla maggioranza immediatamente».



Richiesta che resta quella: i verdi non si muovono di un millimetro. «In merito, chiariamo che essa è stata sempre e solo una: fuori Claudia Nunzi dalla giunta. La decisione è stata ribadita e confermata oggi in una riunione con tutti i consiglieri comunali e assessori della Lega».



O così, o tanti saluti alla maggioranza, con il rischio far cadere il centrodestra in Comune. «Se la nostra richiesta non sarà accettata - concludono dalla Lega - verrà meno la fiducia del gruppo consiliare nei confronti di questo esecutivo». Ultimo aggiornamento: 16:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA