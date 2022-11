Marco Parroccini nella segretaria del vice presidente del Consiglio Antonio Tajani

Marco Parroccini, 28 anni di Civita Castellana nonchè Vice Presidente del Movimento giovanile del Partito Popolare Europeo e Segretario Internazionale di Forza Italia Giovani, laureato in Scienze politiche con Master avanzato in Progettazione su Fondi europei e Finanza Agevolata è entrato a far parte della Segreteria del Ministro degli esteri del Vice Presidente del Consiglio Antonio Tajani.

Tra i primi a congratularsi con Marco sono stati i consglieri comunale gli assessori e il partito di Forza Italia di Civita Castellana.