Civita Castellana, si barrica in casa e spara proiettili di gomma dalla finestra

Si barrica in casa ed esplode alcuni colpi di arma da fuoco a salve. E' accaduto nel pomeriggio a Civita Castellana, in via Berlinguer (quartiere San Giovanni), dove un quarantacinquenne originario di Gallese - che per anni ha vissuto in Campania - ha creato monenti di tensione. Un proiettile di gomma avrebbe colpito un militare.

Appena scattato l'allarme, poco prima delle 15, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. L'area è stata circondata. Poco dopo sono arrivati anche i familiari ed è iniziato un dialogo con l'uomo per riportarlo alla calma.