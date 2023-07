Cedimento improvviso di una conduttura dell'acqua a Civita Castellana. Si tratta della condotta principale che transita in via della Republica e fornisce l'acqua in vari quartieri della città. Piazza della Liberazione e zone limitrofe, via della Republica e zona adiacenti, area di via Mazzini e via San Gratiliano.

I tecnici della Talete sono al Lavoro per ripristanare il guasto.